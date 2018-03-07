〈北部〉《桃園》靠苦讀脫貧 家扶生陳寧君雙中司法官、律師

2018-03-07

〔記者李容萍／中壢報導〕就讀國立中正大學財經法律研究所二年級的陳寧君於觀音區長大，十九年前父親過世後，媽媽獨力撫養她和兩個弟弟。媽媽因終日操勞而身體狀況不佳，近十年來靠著親友、低收補助和桃園家扶中心的協助，三姊弟都考上國立大學；陳寧君於去年底和今年初相繼通過了司法官與律師特考雙科及第，桃園家扶為此在辦公室貼出賀榜，以她為榮。

「讀書不僅可以拿獎學金，更重要的是能脫貧、改善家裡的經濟環境。」外型甜美的陳寧君，不但一路考取國立高中、大學、研究所，也屢獲班上前三名、拿獎學金，二個弟弟也受到影響，分別考上中央大學大氣系、成功大學資工系，讓媽媽很是欣慰。

陳寧君說，父親過世時，她只有五歲，二個弟弟才三歲、四歲，媽媽當時還要照顧爺爺、奶奶，家裡生計多仰賴親友接濟。三姊弟藉由優異的成績表現，靠著領取獎助學金讓媽媽不必再低頭向親友調頭寸，也讓親友們另眼相看，還依循繁星計畫考取理想中的大學。

不過，司法官考試要經歷三試，是個很漫長的奮鬥，陳寧君每天強迫自己七點起床，有時候還要打理家人的早餐，然後開始一整日的讀書，持續到深夜十二點；她說，手機裡的計時器是自我要求的好工具，只要沒有在讀書，就將時間暫停，如此迫使自己每天累積七至八個小時的苦讀，才能睡覺。

喜歡宅在家讀書

陳寧君說，她喜歡在家裡讀書，因為能同時照料媽媽和弟弟，家人的支持總讓她充滿鬥志與毅力，比起許多寒窗苦讀的法律人，她的窗外就是家人；雖然司法官的工作量大，大三實習曾目睹受害人在法庭飆淚，讓她更堅定要成為司法官為受害人發聲，也希望能回饋一路扶助她的人。