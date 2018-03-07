〈北部〉桃園近3年買厝糾紛 高達997件

2018-03-07

合宜住宅去年交屋 糾紛不少

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府法務局統計二○一五年到二○一七年，新成屋及預售屋消費爭議申訴案件共九九七件，其中以施工瑕疵一八一件最多、佔十八．二％。引發消費糾紛最多的建商為總瑩建設的九十七件；而A7合宜住宅於去年交屋也引發不少糾紛，負責興建的皇翔、名軒、遠雄等知名建商都進入被申訴前十名。

市府消保官主任邱玉霞表示，這次的調查以預售屋為主，因部分是交屋後發現問題，因此也將新成屋糾紛納入，其中以近兩年的房屋糾紛案件較多，房價下跌是主因，以往糾紛多為交屋階段發現房屋品質出問題，近兩年則多為解約爭議，因此呼籲民眾買房子切勿一時衝動，畢竟買了預售屋，除了自備款，還要面對廿年以上房貸，還是要多聽、多問、多比較。

青埔房價下跌 斷頭解約多

邱玉霞說，青埔地區房價於三、四年前達到高點，甚至有建商締造一日完銷的榮景，這兩年來預售屋陸續交屋，房價下跌嚴重、甚至達三成以上，消費者不想要交屋就想以各種理由要求解約，但實務上並不容易，以申訴案件第一名的施工瑕疵為例，除非證明有重大瑕疵，才有機會無條件解約，如在可修繕範圍內者，都難以解約。

預售屋解約 建商追償違約金

邱玉霞提醒購屋民眾，購買預售屋者，若只是付定金、尚未簽約，最多被沒收定金，但簽約後，依定型化契約規定，如要解約，建商可主張房價十五％的違約金，若民眾繳交自備款超過房價的十五％，超過部分還能拿回，倘若自備款不足十五％，就會被全額沒收，但不足金額不會向民眾追償。

逾期交屋、廣告不實 投訴多

邱玉霞說，總瑩建設在中壢推出「湯臣世紀」，因逾期交屋問題，導致糾紛最多，其次是和發建設因建案廣告提及有廿米計畫道路，被檢舉廣告不實；其他上榜的建商主要是在桃園的建案多，糾紛也多。邱玉霞說，以建案廣告提及臨廿米計畫道路為例，若房屋銷售員告知交屋時會蓋好道路，但交屋時未見，雖可用「廣告不實」提起申訴，但若無法舉證，恐求償無門。