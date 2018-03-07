〈北部〉解決宜市淹水 陳金德允給億元紅包

2018-03-07

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市收到一億元「紅包」！市長江聰淵昨參加縣府縣務會議爭取重大工程計畫經費；宜蘭縣代理縣長陳金德承諾補助宜蘭市公所一億元，針對市區排水、農水路和水利溝渠、清潔隊設備等，從今年起追加預算分兩年進行改善。

江聰淵說，宜蘭市農水路損壞嚴重，影響行車安全，早期農水路有很多需要改善的地方，單靠市公所財源無法解決問題，也讓許多里長、代表與民眾詬病，公所提出盤點計畫，估計要兩千萬元經費，讓農水路獲得改善保障通行安全，整體市容才有更好的展現。

除了農水路，市公所盤點排水系統整體側溝量體嚴重不足，需兩千五百萬元建置；江聰淵說，現有的市區排水是早期施作，近幾年豪大雨，因側溝量體不足，沒有發揮整體功能，造成市區淹水嚴重。此外，道路側溝和附屬設施維護工程需一千八百萬元，也應一併施作改善，希望縣府支持這三項急迫性計畫。

市公所提出的計畫總經費約六千三百萬元，但陳金德認為，宜蘭多雨，汛期颱風季節經常造成淹水因此請市公所提出報告，不只是農水路、市區排水改善，農田水利溝渠清淤也很重要，清潔隊設備也應更新，縣府決定加碼補助一億元，今年追加預算六千萬元，明年再編列四千萬元，希望儘快完成改善。

陳金德說，以後也會陸續邀請其他鄉鎮長列席縣務會議提報問題和需求，縣府相關首長都在，可以馬上回應設法解決問題。