〈北部〉花蓮石材震損百萬平方公尺 求助去化

2018-03-07

石板面積換算約140座足球場

〔記者王錦義／花蓮報導〕206強震造成花蓮石材業損失慘重，業界初估成品損失石板面積達到一百萬平方公尺，換算足球場面積約有一百四十座大小，損失金額約廿億元以上，破碎石板目前暫時堆放在洄瀾灣園區內的土地上成了一個小山丘。台灣土地開發董事長邱復生昨前往關心時說，除將在台開相關建案中使用部分破碎品當設計，也呼籲國內外的設計師、公部門能夠多利用這些石材，幫忙協助去化。

台開允應用在洄瀾灣園區建設

邱復生說，地震迄今已一個月，清理及存放震損石材為當務之急，但數量之多讓業者十分困擾，台開集團無償開放花蓮洄瀾灣園區部分場域，讓業者將震損石材暫時存放。而震損的石材將應用在台開花蓮洄瀾灣園區的各項開發建設，包括鋪設部分的地板、內裝等，符合回收再生利用的開發準則，並會協助接洽相關開發單位多利用震損石材；未來花蓮港租用的港口倉庫，也會利用震損石材，計畫鋪設「206大地震紀念人行道」，並呼籲全台相關業者多利用震損石材。

台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫說，花蓮石材業者共百餘家，年產值約新台幣二百億元，與觀光業同為花蓮的兩大支柱產業；這次地震帶來的損失前所未見，造成石材約一百萬平方公尺的破損，損失金額約廿億元。

位於光華工業園區三泰礦業的董事長許文卿說，花蓮從五○年代開始發展石材業，除了花蓮最具代表性的大理石、蛇紋石外，目前多數石材都是進口，運到花蓮後做加工處理，一片一片的石材板立在廠內，地震當晚幾乎都被震倒，光廠內損失就達千萬以上。

許文卿說，「一疊」石材就是一顆原石切出來的，通常一顆原石可以切出四十片上下，切割好的石板如玻璃易碎，地震一來整批貨都報銷，而破碎石材沒辦法賣錢就算了，還必須花錢清運，但近年石材業一直萎縮，一個大地震讓這個本身搖搖欲墜的產業更是陷入寒冬。

目前中央除補助五千萬元的清運費用，石材災損品將由港務公司無償提供土地三年暫存，損毀石材去化部分已協調台泥全力協助；針對受災企業提供二百億元專案融資；受災企業災害復舊短期週轉金、貸款本金利息展延及住宅地震險理賠金等事項。

縣長傅崐萁說，石材、觀光業損失慘重，像是石材業，中央給的融資利率補貼有限，若善款足的部分，希望也能幫助業者再多補貼一些融資利息、延長補貼的期間，而目前很多石材業者，九十八％以上都是進口，在進口的時候，都有先繳過五％的稅，但現在這些進口石材都碎掉，連賣都賣不出去，沒賣的東西都先繳稅給政府了，這部分中央是不是該退稅給廠商？