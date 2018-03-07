〈北部〉獲1.2億補助 新豐雨水道工程將交管

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉松柏村德昌街、康樂路（竹五線）及康泰路一帶，每逢豪雨即淹水，民眾苦不堪言；鄉公所表示，中央已核定前瞻基礎建設計畫補助一．二億餘元經費，執行雨水下水道工程，完工後可望全面改善，近日動工將實施交通管制，請用路人減速慢行，留意安全。
新豐鄉長徐茂淦表示，松柏村位處高地的坪頂自辦重劃區，近十年前完成規劃後，聯外道路德昌街、康樂路等，每逢豪雨，洪水無從宣洩，社區地下室容易淹水，德昌街宛如水道，威脅住戶生命財產安全，工廠損失慘重。
改善德昌街及康泰路一帶淹水問題
經公所爭取，在中央及縣府支持下，內政部營建署準備執行新豐鄉德昌街及康泰路雨水下水道工程，近日將進場動工實施交通管制。
徐茂淦表示，這項下水道工程橫跨松柏和松林兩村，擬施作箱涵約一到一．二公尺深，從德昌街越過康樂路後，經康泰路、泰安街，在福德橋流入茄苳溪，全長約七百廿一公尺，工期約十八個月，預期完工後可全面解決困擾多年的淹水問題。
車流量大 採半阻隔式圍籬分段施作
新豐鄉公所表示，康樂路鄰近新竹工業區、明新科技大學和新竹貨運等，新興社區林立，車流量大；由於工區將全日佔用車道，平、假日白天施工，為減少對交通的影響，將採半阻隔式圍籬，分段施作，施工車輛僅限上午九點到下午四點進出工區，請用路人留意並配合交通指揮。
此外，由縣府工務處執行的新豐鄉竹五線二公里到二公里八八二公尺段的道路改善工程，已獲交通部公路總局補助近五千一百廿一萬元，縣府配合一千一百廿四萬餘元，擬改善路面、邊溝及人行道等，預定年底執行完成，新豐球場前的康樂路淹水問題也可望一併解決。