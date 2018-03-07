〈北部〉《桃園》推綠城市 9廠商去年減碳2萬1128噸

2018-03-07

〔記者鄭淑婷、許倬勛／八德報導〕市府經濟發展局依「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，對產業引進低碳科技訂定獎勵辦法，去年首度提供五百萬元的補助款，有九家廠商獲得補助、改善相關設備，這九家廠商一年來總計減碳量達二萬一一二八公噸、節電量二九三萬一四一八度、節氣量五十五噸、節水量三萬九六○○噸、廢棄物減量六三九五噸。

最高可獲得50萬補助

經發局指出，桃園有卅個報編工業區，五百大製造業中有逾兩百家在桃園設廠，讓桃園的工業用電占了全台七分之一，因此，希望透過補助提高廠商改善相關設備的意願，逐步達成節能減碳目標，而提出申請的廠商經審查核准後，最高可獲得五十萬元的補助，今年度的申請預計在四、五月舉辦說明會，設於桃園且具合法商業登記的營業場所或合法工廠登記的廠房，都可以提出申請。

去年獲得補助的九家廠商分別為：大統精密染整、三橋科技、六和機械、宏亞食品、東培工業、新光合成纖維中壢廠、綠能科技、國紡廠商、國鏟鋼鐵，獲得的補助款視投入的改善設備，從廿二．一五萬元到最高五十萬元不等，經發局昨天在宏亞食品旗下的巧克力觀光工廠發表成果，由市府秘書長李憲明表揚廠商並參觀宏亞食品廠區。

宏亞食品表示，公司的產線及觀光工廠，去年運用補助款改善了空調、ＬＥＤ燈具等節能減碳設備，尤其是巧克力倉儲溫度須維持在攝氏十六到十八度，倉儲原本設有兩台、各十五噸的傳統空調，將其中一台以十五噸的熱磊系統取代，不但可提供空調需求，也可將產生的熱能用來加熱水源，供應廠區洗滌用水，省下不少瓦斯費及空調耗電量，另也在廠區設置充電站，讓員工只花十元就可充電二六○分鐘，鼓勵他們改騎電動機車或自行車上班，減碳的同時還可健身，一舉兩得。