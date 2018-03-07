〈北部〉《桃園》台鐵允無償使用 桃林鐵路部分做調撥車道

2018-03-07

列入前瞻 全數工程明年底完工

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府為活化已廢除的桃林鐵路，將部分路廊向中央申請前瞻計畫補助，總經費四．四億元，中央補助二．九億元。其中龜山區山鶯路至桃園區成功路三段的路廊，由市府自籌八千一百萬元進行活化、工程已經招標，預計今年七月完工；而納入前瞻部分，將陸續提報計畫審核後發包，全數工程預估明年底完工。

議員質疑 建議做汽機車專用道

市府交通局長劉慶豐昨天在議會進行桃林鐵路活化專案報告，議員李光達、陳美梅、陳志謀對進度都表達關心，因為桃林鐵路於二○一二年底廢除已達五年多，沿線至今雜草叢生、一片荒蕪，成為地方治安死角；龜山區議員林俐玲更說，與其把錢花在桃林鐵路興建自行車、汽機車調撥車道，為何不讓車道成為專用的汽機車道。

交局：建輕軌、馬路 須有償撥用

劉慶豐表示，桃林鐵路走入歷史後，當時的縣政府規劃興建輕軌系統或高架道路，但因土地屬於台鐵局必須有償撥用，政策改為僅進行綠美化及設置自行車道，台鐵局才同意讓縣府無償使用，至於設置調撥車道是與台鐵局協議，原則上以自行車道及人行步道為主，只有在上、下班的交通尖峰時刻，才讓汽機車通行，兼顧紓解交通功能。

健行路以西 規劃調撥車道使用

桃林鐵路路廊活化工程分為兩段，第一段為桃園區健行路以東，這段路幅較窄，約為八到十公尺，已完成規劃為自行車與空間綠美化；第二段為健行路以西，路幅約有廿公尺寬，規劃打造自行車道並開放為調撥車道使用，目前仍在規劃。

市府以「桃林鐵路及其軸帶周邊環境改善」向中央前瞻計畫城鎮之心工程申請二．九億元補助，除部分桃林鐵路路段，另包含北科大附屬桃園農工（含市立體育館）人行環境改善工程、虎頭山風景特定區淺山步道環境改善工程等項目。

桃林鐵路路廊活化工程起點為龜山區山鶯路（0K+960）經桃園區健行路（5K+170）到蘆竹區南山路二段（11K+180），獲前瞻計畫補助路段為桃園區成功路三段（2K+170）至蘆竹區六福路（9K+740），因此，從龜山區山鶯路到桃園區成功路三段及蘆竹區六福路到南山路二段的兩個路段活化，市府得自籌經費，金額約八千一百萬元的山鶯路到成功路三段路廊已分為兩個標案進行招標，預計七月就可完工。