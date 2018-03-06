〈北部〉龍潭湖環湖步道 明年3月完成

2018-03-06

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣龍潭湖風景區每年湧入百萬人次觀光客，但環湖道路狹窄僅約兩米寬，人車爭道相當危險。縣政府分四期建置環湖步道，「最後一哩路」約四百公尺路段，觀光局同意補助兩千萬元經費，預計明年三月完成。縣府表示，完整的人行系統可達到人車分離，提升安全與遊憩品質。

龍潭湖是宜蘭縣知名的平原湖泊，近幾年，因連絡道完成，加上周遭觀光工廠進駐，台灣圓吻鯝魚保育有成，成為新竄起的景點，與鄰近五峰旗瀑布、橫山頭休閒農業區等，形成觀光遊憩廊帶。縣府在民國一百零一年，就開始分期開發龍潭湖，先設置「龍之野廣場」，讓遊客有自由奔跑的草地，湖光山色、綠意盎然。

龍潭湖湧入遊客，但環湖道路卻狹隘難行，不到兩米的寬度，造成人車爭道，也曾發生車輛墜湖意外。縣府以四期工程打造「環湖步道」，全長約二點八公里，從一○五年迄今，已投入五千七百萬元經費，完成一、二期一點八公里，另三期工程的六百公尺已在施工中，最慢九月就可完工。

至於四期工程，也就是環湖步道「最後一哩路」，約四百公尺需兩千萬元經費。縣府工旅處表示，觀光局已正式核准補助，縣府著手設計並辦理發包，預計明年三月可完成整個人行系統，達到人車分離效果。

縣府表示，龍潭湖道路狹窄，建置步道時，很多路段是以「水岸棧道」呈現，建置在湖域水岸，傍著步道欣賞風景，自然風光映入眼簾，又沒有車輛爭行，遊客可輕鬆悠遊，不再擔心發生危險。