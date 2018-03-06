〈北部〉候鳥變留鳥 5對紫鷺「定居」宜蘭

2018-03-06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭限定「紫鷺」開始築巢了！稀有冬候鳥紫鷺二○一二年在頭城鎮下埔溼地正式出現繁殖紀錄，在宜蘭「娶妻生子」成為留鳥。今年已有五對紫鷺現蹤築巢，預計四月開始繁殖，許多賞鳥人士聚集濕地搶拍紫鷺，想看紫鷺又不撲空就在宜蘭。

往南度冬大型候鳥 2012年首見身影

目前全台主要觀察紫鷺地區，就在宜蘭縣頭城下埔。紫鷺是大型候鳥，又稱「草鷺」，身高約七十到九十公分，頭頂藍黑色，黑灰色長飾羽宛如項鍊般垂在頸間，身上覆羽有紫色、灰白色、灰褐色與黃褐色，展翅英姿與色彩都讓鳥友們驚豔。

紫鷺有的屬於候鳥、有的屬留鳥，主要分布中國東北與韓國等地，冬天往南度冬，常棲息在大片蘆葦和水生植物水域，以小魚、蛙類和蝗蟲等為食物。宜蘭縣野鳥學會第一筆紫鷺雛鳥紀錄是二○一二年九月二十二日，理事長吳俊德說，雛鳥不會飛行，發現雛鳥地點同時就是出生地，也應證紫鷺在下埔築巢繁殖的事實，今年已經發現五對正在築巢。

去年12巢、24隻 雛鳥去向待觀察

鳥會會員賴建丞說，紫鷺本來只是來台度冬，之後會飛回中國東北等地，宜蘭是全台唯一讓紫鷺留下來築巢繁殖成為留鳥的地方，去年共記錄到十二個巢、二十四隻紫鷺棲息。中華鳥會則表示，出生的雛鳥可能留在宜蘭，也可能飛回父母的故鄉，需要進一步觀察。

學會志工林芳澤說，紫鷺以前只是過境，後來發現宜蘭環境好、食物多，就在這裡「娶妻生子蓋房子」，想要好好觀賞紫鷺，全台就剩下宜蘭確定不會讓鳥友撲空。

「宜蘭發現紫鷺也是一種警訊。」吳俊德指出，原本，紫鷺主要出現在台灣中南部，地球暖化後才慢慢往北遷移，會選擇頭城下埔，一方面是濕地環境好，附近又有魚塭提供充足的魚類食物，但另一方面，暖化造成紫鷺往北尋找棲地，也是需要省思的問題。