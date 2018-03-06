〈北部〉台灣客家山歌賽 竹東明登場

2018-03-06

〔記者蔡孟尚、廖雪茹、鄭名翔／竹苗報導〕從民國五十四年開始，連年在新竹縣竹東鎮舉辦的台灣客家山歌比賽，明天將在戲曲公園登場，共超過千人參加，連人瑞也報名，賽程長達四天，明天開幕式前有踩街遊行活動。

竹東鎮公所表示，明天上午九點半，由二十個團體組成的踩街隊伍，將自竹東鎮公所前出發，沿途表演至客家戲曲公園，預計十點半在登科台舉辦活動開幕式，隨後提供限量甜粄與民眾分享。

竹東鎮公所統計，今年個人組有五百四十三人報名，年齡最大的是一百零一歲、最小的四歲。合唱組有來自全台二十三隊共六百七十二人參加，參賽選手甚至遠從屏東、花蓮等地來。

竹東鎮長徐兆璋說，獲客委會列入客庄十二大節慶的「竹東天穿日台灣客家山歌比賽」是客家山歌界年度盛事，今年賽程長達四天，十日的星光大道頒獎閉幕晚會中，將邀請山歌王高愛盧、金曲歌后曾雅君、木箱鼓樂團Mr.One Cajon、竹東新聲音曾仲瑋等歌手和團體表演。

新竹縣竹北市公所表示，七日是農曆正月廿「天穿日」，也是全國客家日，上午九點起在新瓦屋安排拜天祭祀，邀請東海國小客家獅隊、新瓦屋花鼓隊藝陣及演出客家大戲「濟公戰女媧」，現場免費提供炸甜粄。十日下午三點起，邀請客家歌手現場表演，還有趣味遊戲等。苗栗縣頭份市公所十日下午兩點半，也將在頭份運動公園舉辦「好客頭份‧野餐GOGO」活動，透過趣味遊戲宣揚客家文化。