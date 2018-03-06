〈北部〉好望角拚觀光 後龍將購地蓋公設

2018-03-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮半天寮休閒文化園區的好望角，位處高地，可俯瞰沿海農田及碧海藍天，附近風車矗立，成為熱門景點。但因附近缺乏足夠停車空間，也無遊憩硬體設備，常受遊客抱怨。後龍鎮公所擬花約六百八十萬元向國有財產署買下附近一點八公頃土地，規畫成停車場、遊客中心、公廁等，讓當地的觀光設施更加完備。

向國產署購地 建公廁等設施

好望角可遠眺海天一線及沿海農村景觀，但附近無合法停車場，夏天旺季一到，遊客蜂擁而至時只能路邊找空地隨意停放，衍生亂象，且當地僅一座苗栗縣政府設置的簡易廁所，無合法公廁，衛生環境堪慮。

可望4月完成土地變更審核

後龍鎮公所為改善好望角景區周邊環境，擬向國產署購買鄰近的一點八公頃土地，總經費約六百八十萬元，目前正向苗縣府申請將原農牧用地改為遊憩用地，若順利可於四月完成審核，可望於上半年買下土地。

待土地取得後 最快明年動工

後龍鎮公所預計在該地區設置合法停車場及公共廁所，方便遊客使用，另外也向交通部觀光局及農委會申請補助，增設遊客服務中心， 此外，也將於特定地點集結附近攤商，打造成假日觀光農夫市集，待土地取得後可望獲中央撥款，最快明年動工。

後龍鎮長朱秋隆表示，為擦亮好望角觀光亮點，公所已向國產署提出計畫要有償撥用附近兩筆土地，將迫切需要解決的停車及廁所簡陋問題先納入改善。朱秋隆說，未來也擬增建軌道車，連結好望角及過港後舊火車隧道，使遊客可以方便串聯兩個景點，吸引更多觀光人潮。