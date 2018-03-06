〈北部〉紅火蟻蔓延 竹北年後通報量暴增

2018-03-06

人行道、綠帶等發現蟻丘

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市東區，尤其是高鐵特定區，農曆年後通報在人行道、綠帶、社區陽台、空中花園出現疑似紅火蟻蟻丘，多達數十起，快速蔓延引發市民疑懼！

縣府：列管面積逾1萬公頃

新竹縣府農業處表示，全縣累計列管的紅火蟻面積超過一萬公頃，除鄉下農地，竹北市等都會區近兩年也接獲大量通報，主要是因為在新興社區開發過程，紅火蟻跟著土方境外移入，民眾不須恐慌但應提高警覺，在公有設施發現疑似蟻丘，立即通報當地公所採樣確認後投藥餌或灌注防制。

公所：已拉封鎖線 勿靠近

竹北市公所農業課表示，縣府去年十二月才委外投藥防制紅火蟻，農曆年後通報卻突然暴增，主要集中在台科大重劃區、高鐵特定區等人口稠密區，在人行道或中央分隔島等處出現疑似蟻丘，包括東平、鹿場、隘口和大義等里辦公室都領取防制藥劑。

竹北市近來通報的路段包括隘口三街、隘口二路、六家一路、嘉豐十一路、嘉政一街、嘉政九街、六家五路一段及二段、嘉豐南路、文興路二段、高鐵二路、興隆路等，到處都可看到紅火蟻警示區的告示和封鎖線，提醒民眾及寵物不要靠近。

東平里長：防蔓延 勿翻動蟻丘

竹北市東平里長林顥峰說非常嚴重，頻頻接獲里民反映，多處還來不及向公所通報，他擔心可能還有很多地方尚未被發現。曾有鄰長除草時不慎遭小紅火蟻叮咬，傷口又熱又癢，痛了一星期。

林顥峰說，蟻丘一旦受外力干擾驚動，蟻后就會另覓新址分窩繁殖，因此民眾若發現凸起的土丘，應通報相關單位，由專業人員處理，不要自行持竹子等物翻動，以避免紅火蟻蔓延更快。

縣府農業處表示，三月下旬將舉辦紅火蟻講習，時間與地點近日公告官網。關於紅火蟻的最新相關訊息，可上「國家紅火蟻防治中心」官網查看。