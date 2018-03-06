〈北部〉《桃園》國民黨初選時間達共識？ 楊麗環握錄音批造假

2018-03-06

〔記者陳昀／桃園報導〕國民黨桃園市黨部昨天下午邀請登記桃園市長初選的立委陳學聖、前立委楊麗環與市議員魯明哲召開協調會，事後發出新聞稿指將於廿五至廿七日連三天舉辦初選民調；楊麗環直指這不是協議結果，砲轟市黨部造假，今天將召開記者會公布協調會錄音。

「哪來的共識？」楊麗環不滿表示，她與陳學聖都要求月中前完成民調，雖一度同意民調日期為十八至二十日，但民調公司無法配合，因此她建議提早，不料魯明哲突然嗆說：「那我退選！」便拂袖而去，陳學聖也說要上節目而離去，事後黨部卻發新聞稿稱月底民調，讓她很傻眼。

楊麗環氣憤說，希望市黨部主任委員楊敏盛說話算話，履行曾說過的「月中完成初選結果」，她只要求一個公平競爭的初選制度，不要因人設事；陳學聖也表示，確實三人都沒有同意月底辦理初選。

魯明哲表示，昨天確定民調公司無法配合於十八至二十日舉行後，楊麗環堅持要提早舉行，經過市黨部多次說明應舉行電視政見發表會仍不接受，還不斷影射市黨部偏袒他，他眼見花了一個半小時的討論又繞回原點，無奈之下才會說：「若真要八至十日舉行，那我不參加了。」並離去，而後續市黨部的決策過程，他無從得知。

市黨部：時間配合民調公司檔期

楊敏盛透過市黨部表示，初選前必須保留時間舉行電視政見發表會，讓三名登記參選人闡述市政藍圖、揭露現任桃園市長鄭文燦的施政缺失，且因民調公司檔期無法配合三方同意的十八至二十日，才決定延至三月底舉辦，絕對沒有偏袒任何人。

另外，民進黨桃園市黨部昨起至週五開放市議員領表登記，昨天有十八人領表、五人完成登記。