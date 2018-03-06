〈北部〉災後重振花蓮觀光 產官民動起來

2018-03-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震造成遊客心理受影響，觀光業也遭衝擊，牽連各行各業，縣長傅崐萁估計，從地震後到今年六月上半年的觀光產業損失將達八十億元，呼籲各縣市民眾多來花蓮觀光。

持國旅卡花蓮消費 盼中央加碼補助

傅崐萁說，目前全力對其他縣市民眾招手，昨與新北市長朱立倫談到舉行「新北周」，邀集新北市民、村里長、民間團體組團到花蓮旅行，也跟台積電基金會，希望台積電的員工旅遊能夠選擇到花蓮舉行，另外，針對公務員國民旅遊卡，也希望中央針對在花東地區的消費能夠加碼補助。

全台持有國民旅遊卡高達五十萬名公務員，休假時可持國民旅遊卡到特約商店消費，一年最多補助一萬六千元。傅崐萁說，他希望中央能夠加碼補助，針對國民旅遊卡在花東地區消費，超過三千元就再加碼三千元，在花東消費的國旅卡最高額度到一萬九千元，希望這樣可以刺激更多公務員到花東地區消費，幫助花蓮重振觀光；另外，也透過與西部工商會、企業洽談，希望把企業旅遊拉到花蓮來。

與業者合推套裝行程 或爭取「旅遊券」

「只要每天有七千五百人送進來花蓮，讓街頭有人潮，住房率提高，相信花蓮觀光很快就可以重建信心」，傅崐萁說，目前台鐵ＰＰ自強號列車若加掛到十五節車廂，每列可以運送七百五十人，若透過企業、民間社團旅遊，每天只要有十列的專列，把觀光人潮送進花蓮，縣府也會與業者合作推出許多套裝行程，像是太魯閣之旅、部落體驗、太平洋觀光等，縣府將很多場地空下來，若有企業願意到花蓮辦員工旅遊，都可以使用場地。拯救花蓮觀光，目前除了中央投入五千多萬元補助觀光業者，花蓮部分觀光業者也決定自救，有業者祭出優惠發起「一人一宿愛花蓮」或是「「華信心、翰品情、愛花蓮」台中、高雄二天一夜限時搶購等行動，希望透過優惠價格吸引遊客；也有業者期盼中央能夠發行花蓮地區限定的「旅遊券」。