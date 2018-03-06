〈北部〉7米變15米 寶山竹43線拓寬一期將完工

2018-03-06

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕國道三號高速公路寶山交流道通往峨眉鄉的鄉道竹四十三線，前年辦理第一期拓寬工程，即將在月底完工，寬敞四線道讓交通更加安全順暢；寶山鄉長邱坤桶說，從寶山銜接「浪漫台三線」將更加方便。

二期工程施工中 年底前完工

全長十二．九三四公里的竹四十三線，起點是寶山鄉雙溪村的寶山分駐所、終點是峨眉鄉富興村的焿寮坑東側，即將完成拓寬的是第一期寶山交流道後的九百四十五公尺路段，第二期從起點到寶山交流道中間有六百公尺路段正在施工，還有約九公里路段尚待視經費分期拓寬改善。

寶山鄉籍新竹縣議員邱振瑋說，竹四十三線第二期拓寬工程元月動工，約六百公尺，總經費三億一千四百五十萬元，路寬從十二公尺拓寬為十五公尺，將近九十度的大彎道也將截彎取直，預計年底前完工。

主要串聯國3、竹科和台3線

邱坤桶說，竹四十三線是串聯國道三號寶山交流道、竹科、台三線必經要道，但原有路況不佳，部分路段僅兩線道，彎道也多，地方積極爭取拓寬改善，前年八月開工的第一期工程從聯華山莊路口往峨眉鄉方向約九百四十五公尺，將七公尺寬的雙向兩線道拓寬為十五公尺寬的四線道，總經費兩億四千七百多萬元。

邱坤桶說，該工程將完工，全新四線道路面相當寬敞，行車更安全舒適，國道三號高速公路和省道台三線的銜接也更加順暢，許多想要從寶山下交流道再轉往峨眉、北埔暢遊「浪漫台三線」沿線景點的遊客會更多。

邱振瑋說，竹四十三線每到假日常會有自行車友騎車從寶山鄉前往峨眉鄉的獅頭山、峨眉湖等景點，拓寬為十五公尺的四線道後，以往大車小車爭道的危險場景應該會大幅減少，自行車友的安全更有保障。