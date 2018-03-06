〈北部〉250棟老屋快篩 苗縣府主動出擊

2018-03-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕近來強震頻傳，也震出全台老屋安全問題。苗栗縣政府去年共受理廿四件老屋健檢，其中十九件有安全疑慮，比率偏高。為鼓勵民眾申請老屋健檢，除成立老屋健檢專案窗口，更主動針對縣內兩百五十處、六層樓以上住宅建物進行耐震能力快篩，預計在年底內完成，希望徹底落實居住安全。

苗縣府工商發展處長黃智群表示，近年來接連發生強震震垮大樓，使得申請老屋健檢案件數增加，苗縣府今年向內政部爭取增加兩百五十件老屋健檢初步評估額度，每件補助六千至八千元。

另配合都市危險及老舊建築物加速重建條例，苗縣府擬提出老屋重建獎勵相關辦法，包括放寬建蔽率、容積獎勵及租稅減免等，預計三月底公布獎勵細節。

去年苗縣府受理廿四件老屋健檢，十九件有安全疑慮，其中四件因牆面龜裂、樑柱不穩等情況，因此適用於都市危險及老舊建築物加速重建條例的獎勵規定辦理重建。

黃智群也強調，目前苗縣府工商發展處使用管理科已成立專門窗口，受理老屋健檢申請，提供屋主了解自家屋況及耐震力，過程保密。

另也主動針對縣內兩百五十處、六層樓以上住宅建物進行耐震能力快篩，另針對五層以下，具不對稱結構型態及軟弱層建物，分階段進行全面性耐震能力快篩。

而依內政部提供的補助辦法，若評估後房屋安全確有疑慮，可申請詳細評估，今年苗栗縣爭取五件詳細評估額度，每件最高可獲三成補助，總上限為四十萬。