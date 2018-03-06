〈北部〉《桃園》光電埤塘再開發准5案 議員批草率

2018-03-06

去年10月喊停 今年重啟許可

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦去年十月以中央法規尚未完備，宣布暫停發放光電埤塘的使用許可證，行政院農委會今年元月發布管理原則，市府隨即重啟許可，已陸續核准五座光電埤塘。對此，藍綠多名議員昨在議會砲轟市府政策草率，質疑有很多環境疑慮尚未釐清，市府不該草率放行。

市府經濟發展局局長朱松偉對此表示，農委會一月八日發布「農田水利會灌溉蓄水池設置太陽光電設施管理原則」，列出六大管理原則，內涵已能充分滿足先前市府要求的前提，因此才重啟發放；他說，審查時先由埤塘的管理單位農田水利會就景觀、生態、水質等面向初審，市府跨局處團隊再行複審。

生態疑慮 市府以「不影響」帶過

具環境工程背景的民進黨議員范綱祥指出，目前光電埤塘設置總容量僅十五．五二百萬瓦，占全市不到千分之一，不解市府「為何要投入這麼多人力和環境負擔在光電埤塘？」他說，雖然依照中央頒布的標準，太陽光電設施覆蓋率不得超過滿水位面積五十％，但埤塘被遮蔽日光，仍會影響溫度和溶氧，怎麼可能不影響生態？市府不該以一句「沒影響」就帶過。

市議員魯明哲抨擊表示，市府一手向文化部申請「世界遺產潛力點埤塘文化景觀保存」，連兩年申請補助經費，另方面卻核准埤塘光電設施，根本前後矛盾；市議員舒翠玲砲轟市府決策草率，不該一味配合中央，政策實施前總該自行評估、研討。市議員詹江村也提出擔心，認為光電板長時間泡在水中，可能會溶出有毒金屬物質，污染埤塘內的灌溉用水。

全市有9口埤塘 核准設光電

朱松偉表示，市府受理申請的十七口埤塘，已核准九口，另有六組業者因法規加嚴而打退堂鼓，由於光電埤塘尚在起步階段，發電量當然不大，待全面發展後，相信會有好成績。

他說，中央頒布的原則包含︰埤塘設置太陽光電設施應選在非重要濕地的灌溉蓄水池、容許面積不得超過滿水位五十％、設施須採集中式排列、可快速拆除設計等。市府也要求水利會設置前後要進行水質監測調查、完成後要定期檢測水質，注意優養程度等。

對於污染問題，朱松偉強調，市府不可能放任污染，業者申請時須檢附太陽能板檢驗報告，設置後如清洗髒污，也不得使用清潔劑，而依照日本先前的經驗，不曾發生過類似問題。