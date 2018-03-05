〈北部〉《花蓮》大翅鯨 春天沿著黑潮北返

2018-03-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕又名「座頭鯨」的大翅鯨，是海洋中的大型鯨類，出生時四到五公尺，成體約十一點五至十五公尺，大翅鯨多在遷移時才會經過台灣附近海域。資深漁民也是海洋作家的廖鴻基說，大翅鯨春天北返高緯度海域，大致就是沿著黑潮往北，只要黑潮較靠近東部岸邊，賞鯨船就有機會遇見大翅鯨！

台灣的賞鯨屬於娛樂漁船，因為東北季風的關係，冬春之際風浪大，屬於賞鯨淡季。雖然如此，出海的賞鯨船仍在去年二月、今年三月都目擊到大翅鯨母子一起遷徙北返的畫面，相當難得。