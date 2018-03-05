〈北部〉《花蓮》調查海漂垃圾 志工「鯨」喜連連

2018-03-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海洋中的塑膠廢棄物污染嚴重，國立臺灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所，與花蓮多羅滿賞鯨合作的「海漂、海底垃圾調查計畫」，前天第一趟調查，出海就碰到三十頭偽虎鯨，昨天上午又在海上發現一對大翅鯨出沒花蓮外海，「就像歡迎志工們來一樣」！

目睹的海洋廢棄物調查志工藍振峰說，前天看到三十頭偽虎鯨已經超開心了，沒想到昨天一出港又遇到正在過境的大翅鯨母子，令人興奮！

前天偽虎鯨家族相迎

塑膠垃圾流入海洋，讓許多鯨豚、海龜等生物因為誤食而死亡，國外研究顯示，過去十年來案例愈來愈多，而台灣海域目前尚無相關基礎資料。國立海洋大學教授黃尚文和花蓮多羅滿賞鯨合作，由海洋大學招募包括潛水員、生態研究者等調查志工，賞鯨船免費讓志工上船進行海漂垃圾調查，前天上午第一趟出海，就碰到多達三十頭的偽虎鯨家族來「相迎」。

昨遇大翅鯨母子洄游

賞鯨船昨天早上八點半第二趟出航，十分鐘後傳出鯨喜的消息，船長在海上發現大型噴氣，因為噴氣較直，船長研判「是大翅鯨」！船隻再往東邊海上靠近，發現是一對大翅鯨母子洄游經過花蓮港外海。

船上二位志工、十名遊客大呼「這實在太幸運了」！母子大翅鯨在船首一點鐘方向，有兩次鯨魚離船頭只有五尺距離，不時在海上噴氣，露出頭頂的節瘤、背鰭隆突等明顯特徵！