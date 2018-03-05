〈北部〉《宜蘭》暗夜寒冬下海 搏命捕鰻苗

2018-03-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「海上白金」捕鰻苗利潤高，有人四個月就賺百萬元；六十歲石姓漁民因此踏入捕鰻苗世界，但利潤背後卻充斥高風險與嚴峻工作環境。石男去年摸黑下海收網，在海裡跌倒差點溺水，今年在母親勸阻下停止捕苗，他說：「要不是我會游泳，早就回不來了。」

每到冬天十一月到翌年二月間，宜蘭沿岸就會出現一座座「鰻寮」，雖然都是臨時建築，但是有的煞費苦心，甚至搬來廢棄沙發，佈置成一個「家」，這是寒冬漁民下海拚搏之餘的避風港，可以稍微休息喘口氣。

捕鰻苗暗藏風險，都要天黑後作業與大海博鬥；石姓漁民去年才加入捕苗行列，晚上穿著青蛙裝，走進伸手不見五指海面，有次一腳踩空，在海裡跌倒掉進無底洞，就被捲了出去，還好他會游泳，奮力游上岸，今年母親就不讓他繼續捕苗了。

壯圍鄉陳姓漁民也說，他捕苗五十年，都是在天黑後才工作，而且是冬天，就算氣溫低到六度，也要穿青蛙裝下海，十多分鐘就要收一次網，帶著捕起的苗回到鰻寮逐一挑選，捕苗時間很不固定，有時候海水退了，晚上十一點多收工，有時要忙到清晨六、七點，完全要看潮汐情況。

「一看到鰻苗，全身都不冷了，都是為了賺錢啊。」陳男說，就算天氣冷，下海看到鰻苗就不冷了，但如果撲空撈不到苗，那種透心徹骨的冷充滿著失望，就會讓人發抖。