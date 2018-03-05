〈北部〉南庄拚觀光 南江村打造「慢城廊道」

2018-03-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉公所為打造觀光新亮點，透過苗栗縣政府文化觀光局向交通部觀光局提出打造南江村「慢城廊道」計畫，獲四千萬元補助，將扶植目前新興的咖啡豆農作，並結合假日農村市集、招募青年返鄉創業，期望未來能使南江老街呈現咖啡藝文風貌，讓曾風華一時的老街找回昔日風采。

南庄鄉的桂花巷老街，每逢假日湧入許多觀光人潮，但一河之隔的對岸南江村，因早年扼東河、蓬萊兩山地通道之口，於早期林、礦業興盛時，比現今南庄老街更加繁榮熱鬧，但隨時代變遷、交通發達，鬧區轉移後逐漸沒落，現店家稀少，遊客也鮮少駐足。

公所為拓展南庄觀光特色，繼通過國際慢城認證後，積極結合當地休閒農業區及地方產業發展，展現多元在地特色，配合現有農民在山區種植咖啡，計畫輔導打響品牌，與南江老街結合，以咖啡產業帶動老街復興，營造充滿客家特色的慢城廊道，讓造訪遊客可在懷舊景致中、品啜在地咖啡。

公所秘書徐沐蘭表示，未來除將咖啡產業引進南江村，同時也將在當地推出假日農民市集，重現南江老街昔日風華，也擴大南庄市區休憩範圍，紓解現今桂花巷及中正路假日人潮擁擠的情況。

公所也指出，結合農民市集的慢城廊道，可望成為未來南庄新的觀光亮點，擦亮國際慢城招牌，也藉此創造農民與顧客面對面的互動平台，讓造訪遊客都能深入認識南庄歷史，也帶走滿滿人情味的農特產品。