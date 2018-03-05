〈北部〉（火旁）龍之夜 2萬串鞭炮炸9祥龍

2018-03-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗（火旁）龍系列活動昨晚在壓軸的「（火旁）龍之夜」及「化龍返天」儀式後落幕。無論是（火旁）龍之夜中，兩萬串鞭炮火力四射帶來的極度震撼，或是夜光龍、高空煙火呈現的美麗視覺饗宴，甚至化龍返天科儀的敬天精神，都讓參與觀眾著迷；市長邱炳坤說，懇請大家好好珍惜（火旁）龍文化。

啟用吊車懸吊飛天炮陣

（火旁）龍之夜、化龍返天，昨天下午五點起在苗市經國路河濱公園展開，有供小朋友體驗的親子舞龍及音效的「霹靂（火旁）龍」。入夜後，在台中市新民高中表演藝術科「歡慶」舞蹈開場後，苗栗市長邱炳坤與出席的客委會副主委楊長鎮、頭份市長徐定禎、前縣長劉政鴻等人，也以舞龍開場，展開首波（火旁）龍，九尾祥龍分三區，接受二萬串鞭炮洗禮，今年更有吊車懸吊飛天炮陣，從天而降，火力驚人。

舞龍隊成員在炮陣中穿梭、衝鋒，祥龍在煙霧、火光瀰漫的背景下，有如在天穹雲海中翻騰、飛躍，場面震撼。在三波（火旁）龍空檔，另有台北樂府旗藝術團、夜光龍演出，及施放高空煙火，更添視覺饗宴。

化龍返天 為活動畫下句點

（火旁）龍之後，為化龍返天；祥龍最後再次接受炮火洗禮後，在邱炳坤等人捻香、上表奏章後，將祥龍火化，化為一縷輕煙升上天庭，為一年一度火旁龍系列活動畫下圓滿句點。

「（火旁）龍」是苗栗市客庄元宵活動，八十七年起，苗栗市公所辦理火旁龍文化行銷，讓（火旁）龍從早期的地方民俗活動，蛻變成為台灣知名的元宵節慶典，也為「客庄十二節慶」之一。

官辦（火旁）龍是苗栗市長邱炳坤於首任任內促成，今年廿週年，也是在他回鍋連任市長後的最後一年，邱炳坤說，文化節慶代表的是一個城市的文化深度與內涵，沒有文化的城市，沒有魅力，沒有節慶的城市，沒有生命力。（火旁）龍就是苗栗市的活力，（火旁）龍就是苗栗市的生命力，誠請大家好好珍惜（火旁）龍文化。