〈北部〉《桃園》全國首座生質能源中心 拚2020完工

2018-03-05

位科技工業園區 即日起招商

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局計畫在觀音區桃園科技工業園區內的四．三八公頃預定地上，以ＢＯＴ模式（公辦民營）興建具有厭氧發酵、熱處理單元與固化掩埋場三合一功能的生質能源中心，即日起招商至五月中旬，力拚二○二○年完工啟用，其中「熱處理單元」就是俗稱的焚化廠，預計能分散欣榮焚化廠的垃圾處理壓力。

欣榮焚化廠 快要飽和

市府環境清潔稽查大隊指出，桃園市每天平均產生一千一百噸生活垃圾，全市唯一的欣榮焚化廠一天約能處理一千二百五十噸，但每逢年前大掃除、中秋節烤肉等旺季，往往造成垃圾處理大塞車，前年底發生火災更導致全市垃圾處理停擺。對此，市長鄭文燦先前曾多次宣示，桃園市應有第二座垃圾處理設施以分散風險。

環保局長沈志修指出，這是全國第一座三合一生質能源中心，能在回收、處理廢棄物的同時生產能源，帶來雙重效益，「熱處理單元」未來能消化全市垃圾，並同步藉由焚燒發電；「厭氧發酵」能處理廚餘、水肥，分擔污水處理壓力，且產生的沼氣也能發電；「固化掩埋場」則是重新處理燃燒後的底渣、飛灰並加以利用。

沈志修表示，桃科園區內這座焚化廠十年前就通過環境評估，但因地方反對等因素一直未能興建，市府近年決定提高量能為生質能源中心，並將刪除有害廢棄物的處理項目，獲得中央支持，並在當地召開說明會獲得認同，終於能順利推動。

環保局指出，「桃園市生質能源中心ＢＯＴ案」即日起公告招商，申請人必須在五月十四日下午五點前將申請文件送至市府環保局，連同興建、營運期，契約許可年限為廿五年，詳情可查閱環保局網站。

沈志修表示，環保局已完成促參可行性評估及先期規劃，等於已先幫業者排除前置作業的困難，因此有卅多家業者參加先前舉辦的招商說明會洽詢，相當踴躍，環保局也將等標期拉長，希望能媒合最適合、優秀的業者，目前進度樂觀。

過渡期 推動減容打包計畫

另外，在生質能源中心啟用前，環保局將推動「減容打包計畫」，以機器重新分選、壓縮垃圾後再包裹塑膠膜，能增加儲藏量也減低環境衛生疑慮，目前業者正進口機具，預計今年六月前能在八德區大安垃圾衛生掩埋場啟用，讓垃圾場不再飄散臭味。