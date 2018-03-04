〈南部〉後壁國際蘭展開園 展期僅10天

2018-03-04

〔記者楊金城／後壁報導〕後壁蘭花生技園區舉辦的二○一八台灣國際蘭展，昨天上午九點正式對外開園，將展到十二日；今年以破紀錄的八百多個品種、卅萬株蘭花布置蘭亭館、蘭創館等七大場館、十大勝景，希望入園遊客人數能破去年廿四．八萬人次的紀錄。

門票平日市民100元 外客200元

門票部分，台南市民平日一百元、假日一百五十元，六十五歲以上、六歲以下市民、身障者和陪伴一人免費入園。外縣市民眾假日二百五十元、平日二百元，六歲以下、身障者免費，六十五歲以上假日一百五十元、平日一百元，跟去年票價相同，並首次採票券上QR CODE掃描入園。

代理市長李孟諺、議長賴美惠、農委會副主委李退之、農業局長許漢卿、農糧署南區分署長姚志旺成為首批入園遊客。李孟諺說，今年蘭展有三大特色，最多種類、數量的佈展蘭花，展現台灣蘭花研發和生產的實力，主題館「蘭亭館」以《蘭亭集序》策展，展現結合文學、山水美景、花藝的最有深度蘭展。而「蘭創館」有蘭花相關的二百五十項文創商品，展現蘭花文創多元價值。

李退之說，目前蘭花產業強敵環伺，去年蘭花外銷近二億美元產值，期待今年繼續努力。他也承諾有關園區管理、缺水等問題，今年一定有可行方案出爐，「有活水才有錢水」。

開園後，遊客湧入參觀，和美景拍照，「蘭萃館」的競賽蘭花、全場總冠軍白花蝴蝶蘭是參觀焦點。