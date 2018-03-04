〈南部〉見城館開館 穿越時空賞左營舊城

2018-03-04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄啟動有史以來最大規模文化資產保存計畫「左營舊城—見城計畫」，精心策劃兩年的「見城館」以虛擬實境科技及光雕動態模型展演，帶領民眾身歷其境重回左營舊城歷史場域；文化局昨晚也在百年古蹟左營舊城東門獻上《見城》升級版，六大台灣傳統戲曲名角全數回歸，要讓民眾從見城大戲看到建城大夢。

運用高科技展示歷史現場

「見城館」是全國首座高度運用科技互動的文史展示館，昨天下午四點半開幕式上，文化部長鄭麗君、高雄市長陳菊及國史館長吳密察等人到場揭幕，鄭麗君說，左營舊城擁有源遠流長的百年歷史，堆疊台灣各時期的文化遺跡，默默的承載幾世代人們珍貴的記憶，見證高雄發展重要印記。

陳菊指出，「見城」是重建舊城，也是重見舊城，除了修復串接城牆的失落片段、重現舊城之人文地景外，更透過跨域結合文化科技等手法呈現舊城歷史斷代。

今天正式試營運的「見城館」，館內以模型結合光雕投影，運用當代最夯的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）技術展示歷史現場，更建置唯一垂直升降的動態模型，以五十組垂直升降機構，八分鐘演繹舊城三百年風華，跳脫傳統歷史文物靜態展示，讓文本歷史故事動態展演在民眾眼前。

昨晚七點重新改編登場的《見城》升級版，六大台灣傳統戲曲名角唐美雲、許秀年、小咪、陳昭香、郭春美、王海玲全數回歸，全劇透過「築城、攻城、拆城、住城」四個段落，用魔幻寫實的超現實劇場手法講述左營石城歷經明鄭、清領、日治、民國的歷史遞嬗與輪轉。

開幕大戲 《見城》實境演出

由唐美雲飾演失憶主角的「石城君」貫穿全劇，找尋失落記憶，從明朝海盜林道乾、抗清朱一貴、日本軍官風一郎、到民國淳樸虔誠的眷村大姊，透過各段主角的一一登台，刻劃出一齣貫穿台灣古今的超時空大戲，透過這座頹圮安靜的石牆，見證多重文化元素的揉合，讓城市能不停轉動。