〈南部〉染病枯死 屏東體育場兩棵百年雨豆樹移除

2018-03-04

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣立體育場旁兩棵百年雨豆樹枯死，巨大樹體究竟該保留還是移除，引發網友論戰，有人建議請藝術家原地雕刻，化腐朽為神奇，有人擔心枯木會有病菌傳染，應儘快移除，縣府體育發展中心（簡稱體發中心）表示，基於安全考量，已發包移除枯樹。

屏東縣立體育場周邊雨豆樹林立，優美而巨大的樹形，交織出如詩畫般的景致，吸引民眾親近，在雨豆樹下打球、漫步，別有一番風情，過去幾十年來，極少聽聞當地雨豆樹染病情形，近來卻有兩棵靠近體育場跑道的老樹枯死，讓許多民眾感到不捨。

有網友在臉書PO文建議原地保留枯死的百年雨豆樹，請藝術家雕刻巨大樹體，讓它成為縣立運動場最具特色的公共藝術品，延續老樹價值，不過，也有網友擔心老樹枯死原因可能是病菌引起，若不移除枯樹，恐有蔓延造成更多老樹死亡的疑慮。

屏東縣政府體發中心表示，縣立體育場現址是日治時期的神社，廣植樹形優美的雨豆樹，是當地最具代表性的樹種，縣府定期維護並請專家為這些珍貴老樹健檢，去年發現兩株染病難以治癒，只好放棄治療，所幸並非感染具有傳染性的「樹癌」褐根病。

縣府：原地補種延續傳統特色

體發中心說，因運動場每天有許多民眾進出，枯樹若不移除，恐有安全顧慮，縣府已發包將兩棵枯樹移除，將在原地補種雨豆樹，延續體育場的傳統特色。