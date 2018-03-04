〈台北都會〉燈節踩街大遊行 101隻狗超吸睛

2018-03-04

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕台北燈節重頭戲的踩街大遊行昨晚登場，由市長柯文哲偕同夫人陳佩琪參加，今年生肖狗年，一○一隻狗隊伍成為遊行最吸睛的亮點，還有水果花車、狗來富花車等各式造型花車也加入，西門町商圈被人潮擠得水洩不通，昨日最高潮在晚間八點廿分時，柯文哲與群眾舉起手機，照耀夜空，完成人型燈籠地景的壯舉，現場氣氛熱鬧萬分。

市長與群眾完成人型燈籠地景

台北燈節將於今日閉幕，觀光傳播局透露，主燈「幸福魔力狗」燈光秀將上演特別版，華山站貨場、台北文化藝術團體將帶來扯鈴、跳繩等表演，還有融合古典與現代的精彩演出。

「狗然厲害」踩街大遊行昨傍晚五點進行暖場表演，柯文哲六點抵達現場，陳佩琪一身紅色洋裝出場。柯文哲致詞表示，今年遊行有專業藝術團隊、設計家打造的特色花車，還有新住民、原住民加入，及世大運表現亮眼的選手搭巴士與民眾重返榮耀，讓遊行變得更精采。

皮卡丘跳舞萌度破表 今天閉幕

遊行花車來自中華電信贊助的大元寶狗狗花燈、長榮航空贊助的台北狗狗觀光巴士車，與野菽家食品「貔寶花車」等。民眾認為，去年花車較可愛，尤其林默娘花車令人印象深刻。

因應遊行，中華路、成都路等西門町周邊幹道封閉，間接造成周邊替代道路出現壅塞車潮。交控中心主任王耀鐸指出，以忠孝西路二段、環河南路往北、重慶北路往南、博愛路往北、康定路近遊行路線南側車輛較多，但各路口都派有員警疏導，沒太大問題。

遊行之後，「愛你愛妳 幸福點燈」活動在北門展演區登場，活動開始，六隻皮卡丘再度現身，穿著喜氣過年限定版的大紅服裝，跳著可愛舞蹈萌度破表，民眾拿著手機、相機搶拍。