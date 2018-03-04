〈台北都會〉星空伴讀 林口東勢圖書閱覽室開張

2018-03-04

〔記者葉冠妤／新北報導〕低頭閱讀、抬頭看星星！以宇宙星空、未來科技氛圍設計的新北市林口區東勢圖書閱覽室昨天啟用，有銀河帶狀造型的天花板、兩座放置懶骨頭的球體玻璃屋，再搭配星球造型的書架，甚至連公告廣播都特別錄製，讓人彷彿置身宇宙星球之中，吸引驚奇的閱讀體驗。

林口區東勢圖書閱覽室位於東勢市場二樓，市長朱立倫昨天主持啟用儀式，他表示，閱覽室的天花板是帶狀銀河，有別於傳統圖書館，處處充滿驚喜，新北市升格後已興建十四座新的圖書館、改造四十九座老舊圖書館，每座各具特色，圖書館的硬體設備、管理、圖書收藏等也符合讀者需求，歡迎民眾多多利用。

林口東勢市場攤商自治會會長陳秋心說，大家都期待閱覽室進駐，可以聚集人潮、帶動商機，也可嘉惠鄰近住戶使用閱覽及自修服務，市場攤商的子女也能就近運用閱讀資源。

民眾表示，電梯一打開，映入眼簾的燈光好比身處星空下，抬頭就可看到一整條的閃爍銀河，擺放懶骨頭的透明玻璃屋是令人身心放鬆的閱讀空間。

市府文化局指出，東勢圖書閱覽室共分為沙發閱覽區、玻璃屋閱覽區及自修閱覽區三個區域，共提供一五六個座位，並規劃無障礙閱讀環境，出入口採無階差設計及玻璃屋斜坡道，方便輪椅族進出使用。