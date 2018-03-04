〈台北都會〉新北救菜價 產地直銷便宜賣

2018-03-04

六日、七日 3處買得到

〔記者葉冠妤／新北報導〕元宵節剛結束，新北果菜市場將從五日到七日休市三天，由於果菜供需最近供大於求，擔心春節後已經崩盤的菜價會雪上加霜，新北市政府請新北市果菜公司緊急與產地聯繫，針對盛產的蔬菜擴大直銷，六日、七日將於新北市府地下一樓、板橋農會前廊、板橋小遠百門口直銷各類蔬菜，鼓勵民眾踴躍採買。

新北市果菜運銷公司業務經理郭榮瑞指出，今年春節期間氣候穩定，高麗菜、白菜等時令蔬菜的產量暴增，有「菜王」之稱的高麗菜，農曆年前的一週，一公斤漲價到卅、四十元，過年後卻跌到只剩十幾元，差點跌到個位數，蔥、蒜類的跌幅最大，「價格是以倍數在跌」，幾乎下跌三到五倍，一公斤十幾元到四十元不等。

郭榮瑞說，蔬果價格暴跌的時間點已經過去了，這兩天已慢慢漲回一些，預估連休三天後，菜價會趨於平穩。

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，擔心產地蔬菜因為市場連休三天，造成開市後再度「量爆價崩」，昨天上午就啟動因應措施，以「產地直購、擴大直銷、民眾消費」三箭齊發，避免再發生春節過後蔬菜「量爆價崩」的情形，新北市議長蔣根煌也允諾邀集議員們團購蔬菜。

高麗菜一顆20元 另有超值優惠

江惠貞說，新北市果菜公司將於六日及七日上午十點到下午兩點，在市府行政大樓B1、板橋農會前廊及板橋小遠百門口直銷各項蔬菜，販售高麗菜、大白菜、白蘿蔔等，還有水耕安全蔬菜、花椰菜與小番茄，高麗菜與大白菜一顆只賣廿元，白蘿蔔一條只賣十元，現場另有驚喜超值的優惠價。