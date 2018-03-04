〈北部〉宜蘭慶天穿日 「雙陳」學作客家粄

2018-03-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕本月七日農曆正月二十是客家民俗中的天穿日，現已訂為全國客家日，宜蘭縣政府昨在宜蘭運動公園舉行「全國客家日─唱蘭陽尞天穿」，邀請大家唱山歌、學做創意客家美食，體驗客家文化。

「天穿山歌唱，祝願一年旺，春耕暫休閒，共下客庄逛」，這是宜蘭縣客家文史工作者彭名琍，為天穿日所寫的客家詩謠；早期農業社會，每年農曆正月二十，客家人男不耕、女不織，一起休養生息，為接下來的農忙儲存體力。

唱山歌慶天穿 享用客家美食

「全國客家日─唱蘭陽尞天穿」營造出過去天穿日場景，宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀也出席這場客家盛會，現代劇改編的客家歌舞劇「新桃花過渡」，為活動揭開序幕，緊接著由客家電視台主持人林鈺婷，用甜美嗓音演唱客家歌曲。

陳金德、陳歐珀手做創意粄

活動以「唱山歌慶天穿」為主軸，邀請各族群分享客家特有山歌文化，用音樂及歌聲作文化交流，縣府也準備九層粄、豬籠粄、粢粑（音同「資巴」，麻糬）、客家米糕、客家好運糜等美食給大家品嘗，另有客家文創、環保市集、贈樹苗、舊物再造、客家花布變變變、花布筆筒創作。

陳金德、陳歐珀也手做客家粄，做成蘋果、柿子、桔子造型，象徵「蘋」安喜樂、好「柿」成雙、大「桔」大利；陳金德說，他是客家女婿，縣府有很多客家籍同事，各個族群融合為一體，為縣政打拚。

從前農村社會，鄉下地方很多人習慣從除夕夜休到俗稱「小過年」的元宵節，客家人在天穿日這天多休一天，天穿日過後，象徵過年連假結束。