〈北部〉爭取喝乾淨水 民眾「走讀頭前溪」

2018-03-04

環團帶領 認識溪水變自來水

〔記者黃美珠／竹東報導〕爭取喝好水，「新竹環境守護聯盟」召集人姜政焜昨天發起「走讀頭前溪」活動，邀請「我們要喝乾淨水行動聯盟」成員戴唯峻帶領關心大新竹自來水品質的民眾，認識頭前溪水如何變成自來水。

盼完全喝水庫水 不引河川水

姜政焜說，走了一趟發現，從上坪堰下方的分水汴後，頭前溪就開始遭受各種污染，只有早日讓新竹鄉親完全喝水庫水，再談河川整治，才是當務之急。

「新竹環境守護聯盟」推動人彭以凡神父則呼籲，關心大新竹環境，除了一般市民、環保團體，更需專家學者針對新竹科學園區成立以來對頭前溪水與大新竹環境的衝擊進行研究跟調查，新竹清華和交通大學的學者們具有高度專業，應該走出學術殿堂，替環境「把脈」。

昨天的活動從寶山和寶二水庫取水口上游的竹東燥樹排上坪堰開始，循著溪水一路往下游，先後到分水汴、竹東衛生掩埋場、竹東生態河濱公園、再到隆恩堰取水口暨沉砂池及最下游的湳雅淨水場取水口。他們邊走邊比較每個河段的水體外貌、周邊環境及水體品質。

去年六月開始研究頭前溪水域現況的戴唯峻說，頭前溪在竹東垃圾衛生掩埋場的上游水質都還算潔淨，掩埋場以下的河域開始出現家庭污水和工業廢水等，而大新竹地區自來水都取用掩埋場以下的河域。

自來水公司三區處表示，計畫在二○二○年前完成石門跟寶山、寶二水庫間的聯合運用計畫，讓大新竹地區的飲用水未來即使枯水期，也能用水庫水，而不再引取河川水。

戴唯峻希望儘快實現自來水都來自水庫乾淨水的目標以符合新竹鄉親期待。