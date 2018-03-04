〈北部〉（火旁）龍民俗踩街 苗市宛如不夜城

2018-03-04

120米巨龍現身 驚呼連連

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市（火旁）龍系列活動重頭戲之一民俗踩街，昨晚熱鬧登場，共有四十支隊伍參加，今年安排長一百二十公尺的巨龍現身，有二百多位民眾報名體驗舞龍，而踩街隊伍不乏是經常代表台灣到世界各地藝術節演出的團隊，令觀眾目不暇給，苗栗市區昨晚人聲鼎沸，猶如「不夜城」，也讓外地遊客感受獨特的苗栗客庄文化。

昨天踩街啟動儀式也別出心裁，苗栗市公所邀請四海龍王的巨型神將開道，有請北海、東海、西海、南海龍王巡遊苗栗庄，因而以「春響大地 萬物甦醒」為題，苗栗市長邱炳坤、頭份市長徐定禎等人敲響巨鑼後，現場雷聲雨聲大作，同時雷電閃光不斷並降下金雨，象徵萬物甦醒，踩街活動正式展開。

苗栗市中正路傍晚開始兩側擠滿觀眾，有些早就到場「卡位」。主辦單位今年安排由民眾主動參與舞龍體驗巨龍陣也噱頭十足，巨龍長達一百二十公尺，有二百多位民眾報名參與，巨龍現身，讓觀眾驚呼連連。

40支隊伍輪流表演超精彩

踩街隊伍今年以文創、劇場、陣頭、藝文、社區、在地等主題，其中不少團隊都是行政院文化部特別培養的優秀團隊，經常代表台灣到世界各地藝術節演出，包括利澤國際偶戲藝術村的巨型青蛙偶、身聲劇場的希望之魚、受邀到法國亞維儂藝術節演出的福爾摩沙馬戲團、弗莎巴西打擊樂團等，精彩隊伍接連登場，令觀眾目不暇給。

踩街隊伍一路從南苗出發，沿途在文昌廟口、第一銀行、黃昏市場、建功國小、中正路轉為公路口定點演出，最後在北苗火車站進行舞獅跳樁演出，以及各踩街隊伍輪流表演，並安排定點（火旁）龍，讓在場民眾大呼精彩。

就在今晚 2萬串鞭炮炸龍

苗栗市公所表示，今天晚間將進行的（火旁）龍之夜，九尾祥龍將接受二萬串鞭炮及吊車懸吊飛天炮陣洗禮，加上煙火助陣，現場火力驚人，精彩可期。

苗栗市公所也提醒參與民眾人身安全，體驗炸龍時應穿著長袖長褲，也勿攀爬舞台、棚架，避免摔落。