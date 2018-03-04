〈北部〉氧化碴鋪路耐用 八德豐德路試辦

2018-03-04

具堅硬特性 壽命可增2年

〔記者謝武雄／桃園報導〕中央從二○一六年開始推廣，將電弧爐煉鋼過程中產生的氧化碴用於道路鋪面工程，並納入前瞻計畫，配合中央政策，市府養護工程處編列一千五百萬元經費，進行八德區豐德路氧化碴瀝青鋪面試辦工程，養工處總工程司陳聖義說，氧化碴具有堅硬等特性，摻混瀝青後道路使用壽命可由三年增加到五年。

陳聖義表示，氧化碴具有堅硬、高密度、耐久性佳、粒形良好等特性，除用於鋪面工程之路床、基層、底層與路肩，可取代瀝青混凝土之級配料，目前研究的結果，將卅％到四十％的級配改用氧化碴，可獲得最大的效果。

中央列前瞻計畫考核項目

陳聖義說，市府於二○一六年選擇龍潭區高原路，將氧化碴摻混瀝青後用於道路鋪面，至今道路還是很完整，唯一狀況是有些銹斑，這是因氧化碴是電弧爐煉鋼的副產品、含鐵，第一代氧化碴未將鐵分離，如今透過磁選程序將鐵回收，可解決銹斑問題。

可減少砂石、級配的消耗

陳聖義說，工業局自二○一六年開始推動氧化碴瀝青鋪面工程，並鋪設在轄管的工業區道路，由於績效不錯並曾舉辦成果發表會，中央也將其列入前瞻計畫考核項目有加分效果。

他表示，氧化碴取代瀝青混凝土級配功能，高原路是使用粗顆粒氧化碴，取代四十％的級配，而八德區豐德路將採用細顆粒、卅％的模式，豐德路為寬五十米、長六百公尺的道路，工程預計六月完工，養工處也請中華鋪面工程學會針對施工前、中、後的情形進行記錄。

陳聖義表示，台灣一年約產生一百萬噸氧化碴，如今做為鋪面材料是將垃圾變黃金，也可減少砂石、級配的消耗。