〈中部〉台中今年挹注4200萬 改善12校跑道

2018-03-04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市校園跑道不乏年久失修，社區居民經常反映，市議員爭取整舊翻新，市長林佳龍表示，三年共挹注一億五千萬元翻新跑道，去年整建十八所國中小學、今年有十二所，打造安全可靠的運動環境，讓學生及社區民眾受惠。

3年花1.5億翻新 去年整建18所

教育局長彭富源表示，為改善校園現有跑道設施，經考量材質、維護情形、使用年限等現況，邀請專家學者及校長實地勘查，去年已投入超過六千萬元補助十八所學校整建跑道，今年投入約四千兩百萬元改善十二所。

今年跑道翻修的是霧峰區四德國小、東區力行國小、沙鹿區竹林國小、西屯區協和國小、潭子區僑忠國小、梧棲區永寧國小、太平區太平國中、烏日區喀哩國小、北屯區仁美國小、西屯區重慶國小、霧峰區僑榮國小、大安區三光國小等十二校。

市長林佳龍指出，除明年舉辦東亞青年運動會需要專業比賽場館外，一般運動設施也要改善，學校跑道就是社區民眾很常利用的一部分，整建跑道就能提升運動安全；去年整建十八個跑道效果很好，明年也會持續辦理，希望讓更多學生及社區民眾受惠。

市議會教育文化委員會召集人蔡雅玲說，跑道是校園基礎建設，無論學校規模大小、師生人數多寡，受教權益都該受到保障，這次北屯區仁美國小翻新跑道，讓家長安心不少；議員張玉嬿也肯定教育局補助太平區太平國中後操場七百萬元，重建安全無虞的運動空間。