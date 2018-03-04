〈中部〉空污又見紅害 中火降載3次

2018-03-04

配合降載三四六萬瓩

〔記者歐素美、黃鐘山、林菁樺／綜合報導〕受大氣擴散條件不佳影響，昨天西、北部多數空氣品質測站均出現紅色警示（對所有族群不健康），環保局啟動應變措施，通報前卅大型污染源減排，台中火力電廠配合降載三次、三四六萬瓩。環保局表示，空品不良狀況可能持續至今天。

環保局指出，昨台灣西半部風速僅每秒一至三公尺，甚至呈現靜風狀況，造成污染物無法有效擴散，致全台西半部空氣品質皆不佳，環保署忠明、西屯、大里及沙鹿測站ＡＱＩ（空氣品質指標）一早就大於一百五十，達紅色警示等級；豐原測站為普通黃色等級，指標污染物為細懸浮微粒，市府隨即啟動應變措施。

環保局長白智榮表示，因西半部空氣品質不佳，包括協和、林口、中火、興達等北中南火力電廠均啟動降載。據台電資料，台中火力電廠配合降載三次、三四六萬瓩。

環局促大型污染源減排

白智榮說，台中昨空氣品質不良達預警一級，環保局啟動緊急應變措施並通報環保署，除要求前卅大型污染源配合減排，並加強巡查，清潔隊也啟動洗掃作業，並通知營建工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵；同時稽查露天燃燒行為，執行查核重大營建工程及公共工程等。環保局昨天查獲多起污染行為，皆依法處份，以免空氣品質持續惡化。

環保局表示，空品不良狀況可能持續至今天中午，因空品不良常發生於清晨及夜間，加上早晚溫差大，提醒民眾留意保暖並隨時注意空品狀況，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。