〈中部〉南投燈會銅梁火龍吸睛 網路直播20萬人次觀看

2018-03-04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投燈會的銅梁火龍表演，因網路熱傳，二日首場表演，湧入一萬二千多名觀眾，網路直播則吸引廿萬人次觀賞，堪稱「小成本立大功」，台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田建議，此活動成功創造全國性話題，希望縣府明年能延續熱潮，以具文化、歷史又新鮮的節目來吸引遊客，找出屬於南投縣的特色。

2日首場演出 現場擠1.2萬人

南投燈會安排中國重慶銅梁火龍演出，鐵水噴烈焰的壯觀場面吸睛，縣府觀光處表示，二日晚間首場演出現場擠進一萬二千多人，縣府觀光處的「樂旅南投」和電視節目「食尚玩家」網路直播該場表演，經網友分享，估計約有廿萬人次看到該節目播出。

這場具震撼效果的表演，昨晚同樣湧進一萬多人，而今晚南投漂紗舞台還有兩場，五、六日到埔里國中演出，縣府觀光處提醒觀眾，不管哪一場，最好都能提早入場，另外因看台光線較暗，前晚就有人摔倒，提醒行走要小心。

縣府觀光處透露，該表演團隊一行有四十多人，縣府僅負擔食宿費用，經費大約是四十萬元，與很多元宵活動動輒數百萬或數千萬元，可說是費用花得很少。

業者︰小成本立大功 用腦吸客

李吉田前晚也到現場觀賞該節目，他認為，此活動引起全國注意，是今年全台元宵活動中少數能讓大家有印象的，成功創造全國性話題，可見文化和歷史特色又有新鮮感的活動很受歡迎，且吸引人潮不是只靠錢，還要靠腦，明年如何延續這股熱潮，縣府應該提早規劃，並盡早讓觀光旅遊業者知道，可辦目的型的觀光旅遊活動。