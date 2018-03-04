〈中部〉回暖缺氧 王功漁港魚群暴斃

2018-03-04

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化王功漁港旁大排出海口，是民眾眼中絕佳釣魚場所，昨日上午水面卻突然出現大量魚屍，讓正在釣魚的釣客嚇了一跳，數量約上萬尾，一度以為河口被下毒，嚇得趕緊離開。王功漁港管理組組長粘清課澄清，因藻類快速成長，海中缺氧造成「泛池」，是氣候突然變熱常有的現象，不是被下毒。

藻類增生 產生「泛池」現象

林姓釣客表示，上午近十點如往常在王功大排橋下出海口釣魚，突然發現水面不斷冒出一尾尾油魚（環球海鰶）與豆仔魚等，整個水面快要被魚屍鋪滿，第一次在該處見到如此狀況，懷疑是海口遠處被下毒，導致魚群大量死亡。

小魚死亡 大魚也浮頭喘氣

當地林姓漁民也說，趁當時海水漲潮在橋上捕魚，卻抓到一堆死魚，不過也發現水面浮出鱸魚、變身苦（金錢魚）、黑格（黑棘鯛）等平時罕見魚種，趕緊用魚網撈起，仔細看魚的眼珠清澈又不像中毒，對此異狀也感到相當納悶，擔心魚屍聚集在海口容易造成發臭，希望相關單位處理。

對此，粘清課指出，近日氣候回暖，水溫升高，王功大排出海口的藻類因而快速成長，夜間排出大量二氧化碳，造成水中溶氧量不足，引起「泛池」現象，環球海鰶等小魚因抵抗力弱容易缺氧死亡，而大型魚種因水底呼吸不到新鮮氧氣，被迫「浮頭」喘氣，所以被捕獲，造成這次異常狀況。

陽光促進光合作用 泛池會改善

粘清課說，「泛池」現象在白天陽光一照植物開始行光合作用就會改善，而魚屍也會慢慢隨大海淨化功能自然稀釋，尚不用擔心會發臭，要擔心的是，王功漁港藻類有不斷增生的現象，若不加以改善，恐產生「海洋死區」的可能，水域低氧化，魚群會漸漸離開，到時就釣不到魚了。