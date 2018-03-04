〈中部〉口湖種台灣黑檀 營造海岸複層林

2018-03-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為海岸第一線國土織出綠網，林務局南投林管處昨天在雲林縣口湖鄉海口故事園區植樹，首度送出台灣黑檀及一般較常見的黃槿、矮仙丹等樹種苗木營造海岸複層林，吸引民眾熱情參與。

林務局辦活動 送800株台灣黑檀

昨天的植樹現場靠近口湖海堤，距離海岸線不到一百公尺，地勢低窪、土質鬆軟，鹽化程度較高，加上之前廢棄蛤蜊殼的污染，提高造林的困難度。

林務局南投林管處考量該地風勢大且土壤貧瘠，先圈定○．五六三公頃的土地，栽植大量匍匐狀的小灌木草海桐作為保土定砂，再以具有根瘤菌的大喬木木麻黃為恢復土壤生產力的基礎，再種上生長性佳的小喬木黃槿等近二千株，結合不同林木高度，營造出海岸複層林。

昨天的植樹活動，雲林縣副縣長丁彥哲、口湖鄉長林哲凌、林務局南投林管處秘書王怡靖、雲林縣府農業處長林慧如都到場，和大小朋友一起種樹，並在現場分送樹苗，鼓勵大家多種樹，編織生態綠網，讓參加民眾滿載而歸。

現場還有各項農漁產品展售、品嘗，另配合林務局推廣最能適應台灣濕熱氣候、耐久好用，更省去船運耗能的國產材政策，林管處今年首次大方送出台灣黑檀八百株，讓大家攜回栽種。

王怡靖指出，台灣黑檀又稱毛柿，枝葉濃密蓊鬱，耐旱耐陰，抗風，木材質地堅硬，放於水中會沉到水底，是名貴的黑檀木，也是台灣五大闊葉樹之一級木，希望藉由此次活動推廣國產材。