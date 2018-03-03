〈南部〉龍崎設地質公園 社大籲政治人物勿忘初衷

2018-03-03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎世界級的白堊泥岩地形景觀，要設地質公園或掩埋場，環團要南市長參選人說清楚講明白。台南社大昨天公布當年立委黃偉哲要求經濟部妥善維護龍崎世界自然地景的提案，現任環保署長李應元當時也參與連署。社大環境小組召集人黃煥彰呼籲黃、李勿忘初衷。

黃煥彰說，當初挺龍崎，現在黃偉哲卻變成有條件說，呼籲民進黨全體政治人物莫忘初衷，看見台灣價值，積極推動台南市地質公園。他也質疑去年底另一市長參選人陳亭妃簽署催生龍崎惡地形地質公園，但在她的南關線政見卻沒有地質公園？

陳亭妃表示，她堅定力挺地方設置地質公園，在立院問政也力挺地方，這問牛埔里陳里長就知道。她只是政見沒寫那麼細，未來初選出線後，政策白皮書即會詳細說明。

黃偉哲則表示，對於地景公園以及廢棄物處理場的開發案，他立場並無不同。從過去要求暫緩開發，到現在也同樣要求經過審慎且專業的評估，再做決定。他並不是有條件支持，只是沒有無條件反對。任何公共政策都應該要經過詳細且專業的評估，不應該摻雜任何意識形態和個人情緒，這樣的公共政策才能為市民謀取最大的利益。

台南社大昨天召開記者會公布一○一年五月廿一日，立法院院會紀錄，當時民進黨立委許添財、黃偉哲、管碧玲三人提案，指龍崎區擁有台灣最珍貴之世界自然遺產（月世界地形），應予妥善維護，建請經濟部暫緩設置廢棄物處理中心。其中連署人更包括了現任環保署長李應元。