〈南部〉馬頭山掩埋場環評 將補正再審

2018-03-03

〔記者蔡清華／高雄報導〕爭議不斷的馬頭山事業廢棄物掩埋場申設案，昨下午進行第五度環評審查，歷經近七小時馬拉松式討論，委員會最後做出六點「補正再送本會審查」結論。

補正要點共六項

六項補正要點包括，更詳細的生態保育對策、掩埋體的安全性、基地內水體分布更具體科學佐證、放流水對二仁溪取水灌溉影響，以及倘若未來掩埋場發生坍塌等事故因應對策等，要求開發單位補正再送審。

在市府環保局召開的馬頭山掩埋場環評會議，昨天中午起支持與反對雙方人馬陸續到高市環保局前集結表達立場，雙方以高分貝喇叭發表演說、或播放影片相互叫陣，警方以鐵架阻隔兩派人群避免擦槍走火爆發衝突。

審查會從豔陽高照的下午二時一直審到入夜天黑，席間開放團體及各里民申請旁聽及發言，環評委員針對環團質疑「現地的斷層情況」、「惡地地質是否存在地下水」、「地下水是否可能被污染」及「掩埋場對生態環境的衝擊」等各界所關切疑義逐一討論。

環評會前，反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會前天發動上百名旗山、內門、田寮等地民眾，到市府四維行政中心前抗議，一度爆發肢體衝突。

開發單位︰照規定開篩孔

開發單位富駿事業公司也發布聲明反駁，指場區所有地下水觀測井均照規定開篩孔，環評委員也指出試驗數據及水位變化，若未開篩，水位不可能浮動，本案環評為時近三年，持續遭自救會以抹黑及扭曲事實方式誣陷，將研議提告。

環保局︰審查皆依法

環保局指出，開發計畫環境影響審查期程持續三年，一○四年起四度專案審查及環評會皆依法，絕不敷衍、不放水，全案歷次審查會議過程皆全程錄影，會在會後五日內將會議影音檔上傳至YouTube供民眾公開閱覽。