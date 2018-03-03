〈南部〉無障礙計程車搭載行動不便者比率 全台第一

2018-03-03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市無障礙計程車今年二月搭載行動不便者比率達七十一％，不但刷新紀錄、也是全台最高；高市交通局表示，目前全市共有一四六輛無障礙計程車，今年目標將增加一倍、達二九四輛。

有限定車款 購車可補助

高市交通局說明，無障礙計程車主要是彌補復康巴士的不足，提供有需要的身心障礙朋友，以及老人、孕婦、受傷者等行動不便者運用。

因為需搭載身心障礙朋友，無障礙計程車對車款有限定條件，多由車行篩選後提出申請，再由主管機關評選，審核通過後可補助購車款，但每月除搭載一般乘客外，需達到搭載身心障礙者十五％、行動不便者四十五％比率。

交通局統計今年二月無障礙計程車搭載情況，身心障礙者五十％、行動不便者七十一％，其中行動不便者比率刷新紀錄，也是全台第一。

持博愛卡刷卡 比103年成長5倍

此外，持博愛卡刷卡筆數，比民國一○三年無障礙計程車剛啟動的第一個月，整整成長五倍，身障者每月搭乘次數也達一萬兩千餘趟，使用率相當高。

交通局表示，自民國一○五年一月起，市府加碼補助博愛卡搭乘無障礙計程車部分車資，一百元以下享有卅六元優惠、一○一至兩百元享五十四元優惠、二○一元以上享七十二元優惠，順利提高身心障礙朋友搭乘意願。

經過多年經營，身心障礙者與行動不便市民，對於無障礙計程車多願接受，參與車行也從一開始的兩家，增加至現在的八家。

交通局表示，目前全市共有一四六輛無障礙計程車，預計今年全年會再增加一倍、達二九四輛，屆時將可服務更多有需要的身心障礙朋友與行動不便乘客。

交通局也提醒乘客，搭車時若發生逾收車資、司機服務態度不佳等情形，可記下車牌號碼及發生時、地等資料，向交通局申訴，專線二二二六八一六，經查證屬實者將依公路法裁處。