〈南部〉30萬株蘭花設計 國際蘭展藏秘境

2018-03-03

今開園 7大主場館展到12日

〔記者楊金城／後壁報導〕邁入第十四屆的二○一八台灣國際蘭展，昨天在後壁台灣蘭花生物科技園區開幕，今年蘭展破紀錄以近三十萬株、八百多個品種蘭花精心設計蘭亭館等七大主場館及十大秘境，驚艷全場，台灣蘭展將在今天正式對外開園，展至十二日。

包括副總統陳建仁、代理市長李孟諺、農委會主秘胡忠一、外貿協會董事長黃志芳、議長賴美惠、二○一八蘭展大會主席陳石舜、台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、美國蘭藝協會（AOS）會長Mr. George Hatfield、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華等人出席蘭展開幕儀式。

李孟諺說，今年台灣國際蘭展以王羲之的《蘭亭集序》場景為發想，主題「蘭亭薈萃．以蘭會友」，象徵各國蘭界菁英、愛蘭人士等齊聚台南，「以蘭會友」之盛況，並展現台灣透過蘭花推展軟性外交及台南塑造「蘭花城市」的城市行銷成果。

蘭亭館 展現詩情畫意美景

蘭展主題館「蘭亭館」包括使用台灣原生種一葉蘭等多樣品種，以蘭花呈現西元三五三年東晉書法家王羲之所作《蘭亭集序》場景，設計「一線天」、「楓林小橋」、「茂林修竹」、「煮酒論詩」、「蘭亭薈萃」、「曲水流觴」等六大場景，展現詩情畫意美景。

最特別的是「蘭亭薈萃」景觀的蘭亭及高達七公尺的飛瀑，吸引參觀者爭相駐足留影，陳建仁和李孟諺、賴美惠更登上蘭亭大讚漂亮。陳建仁甚至客串導覽員為來賓解說「曲水流觴」。

此外，蘭展還設置了「蘭花文創展示區」、「薈萃館」、「蘭創館」、「蘭花市集」、「群賢館」、「海外景觀展示」、結金蘭專區「蘭信仰—廟宇文化巡禮主題展」等各大展館。

蘭展蘭花競賽的全場總冠軍是台南在地業者鮮明農業公司培育三年的白花蝴蝶蘭奪得，成為全場焦點。

陳建仁稱讚說，台灣蘭花去年出口一．七八億美元，蝴蝶蘭就佔了一．三九億美元，台灣蘭花的實力和魅力讓世界走進台灣，台灣走進世界，是台灣和台南的驕傲。