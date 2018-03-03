〈南部〉萬人提燈遊行 陳菊謝市民離情依依

2018-03-03

國內外50組團隊與民眾參與

〔記者王榮祥、黃旭磊、劉禹慶／高雄報導〕二○一八高雄燈會藝術節重頭戲「萬人提燈．光之遊行」昨晚登場，國內外五十組團隊與提著旺來狗小燈籠的民眾，齊聚愛河畔歡慶元宵，也將燈會系列活動帶入最高潮。

任內最後一回參與燈會的高雄市長陳菊感性指出，很感謝姊妹市及許多友好城市到來，儘管她將卸任，但高雄與國際的友情將永續；陳菊也數度向全體市民致謝，感謝大家十二年來對高雄市府團隊堅定的支持，謝謝市民陪她走過非常幸福的十二年，謝謝大家的疼惜。

高雄燈會每年皆吸引大批國內外觀光客參與，萬人提燈遊行則是燈會指標節目。

高市觀光局表示，今年遊行邀請到許多國際知名團體，包括日本秋田縣竿燈表演、美國波特蘭Sellwood Jazz樂團展現爵士浪漫氛圍、日本八王子市的活力啦啦隊、越南扇子舞與帽子舞、韓國釜山鼓舞及四物打擊樂。

國內團隊也不遑多讓，除陸軍、空軍官校及海軍陸戰隊樂儀隊，在地的高雄高商、樹德家商、三信家商及義守大學宋江陣也帶來精湛演出。

首輛參考紐奧良嘉年華會花車亮相

今年花車展演除廟宇與企業特色花車，全台灣首輛參考紐奧良嘉年華會花車遊行設計的貔寶花車，及結合藝術、文化、娛樂於一身的新形態花車，昨晚陸續亮相。

觀光局指出，今年高雄燈會小提燈「旺來狗」，象徵幸福、好運旺旺來，吸引大批民眾排隊領取，晚間參與光之遊行，為自己帶來整年好運。

此外，高雄市政府昨中午舉辦國際午宴，在高雄展覽館以在地的「高雄菜」，宴請來台參與燈會的城市代表與演出團體，透過一道道佳餚，讓國際友人品嘗高雄人情味。

創意花燈賽高中職組 哮天犬獲燈王

另外，全國創意花燈競賽高中職組「燈王」哮天犬，備受注目，製作團隊立志中學禮請哮天犬鎮守、護佑台灣，製作花燈過程中，學生多人遭焊傷，但仍不畏傷痛完工，獲高雄燈會燈王佳績。

澎湖黃金龜王、巧克力龜有看頭

「金光閃閃、瑞氣萬條」是澎湖今年元宵最佳寫照，除了鎖港北極殿及山水上帝廟「黃金龜王」之爭外，還有龍門安良廟的二千一百顆「金莎巧克力龜」，更有走氣質路線的湖西天后宮擲筊乞書活動，取其「書中自有黃金屋」之意。