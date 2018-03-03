〈南部〉延平長照2.0 東基整合社區資源

2018-03-03

桃源村揭牌 提供就近服務

〔記者陳賢義／台東報導〕「找得到、看得到、用得到」台東基督教醫院社區長照再升級，延續長照1.0提供的八項服務，去年十月中旬開始運作「延平鄉長照2.0（社區整體照顧服務體系）」，擴大對象、增加服務項目、請服務提供單位掛牌，及鬆綁補助核銷規定，日前在桃源村舉行揭牌儀式，盼能透過資源整合，提供就近的長期照顧服務，讓部落長輩安度銀髮生活，落實「長照有愛、失能無礙」的目標。

延平鄉社區整體照顧服務體以1B-2C的模式組成，除了提供個案管理、居家服務、居家護理、安寧居家照護、餐飲服務、喘息服務等既有的長照服務，擴充居家及社區復健、居家醫療、出院準備、社區巡迴車、家庭照顧者支持服務據點等，還扮演與C站點間的協調，讓長輩能在站點間彈性接受服務。而兩個C站點分別是一粒麥子基金會的「武陵村巷弄長照站」，及延平鄉桃源社區發展協會的「桃源村巷弄長照站」，提供預防失能或延緩失能惡化、短時數照顧或喘息及臨托、共餐等服務。

將設置大型日照中心

台東縣衛生局長期照顧科科長劉鳳琴表示，延平鄉長照2.0可讓長輩獲得更完善長照服務，未來將在延平鄉桃源村設置大型日間照顧中心，加強失能、失智方面的照顧。東基長照負責人孫宜珍則表示，東基自一九九八年就前往延平鄉進行肝癌篩檢服務，二○○○年承辦部落健康營造計畫，二○○二年開始進行各專科看診及預防保健服務，當政府在去年推動長照2.0時，該院就決定從延平出發。