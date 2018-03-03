〈南部〉5千萬打造 小琉球救護船 啟航

2018-03-03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣離島鄉小琉球急重症主要依賴救護船後送至東港救治，舊的「和安號」去年十一月報廢，屏東縣政府前年獲得中央補助，斥資五千萬元打造新救護船「慈航輪」，昨天剪綵啟航，島上居民及遊客的緊急後送更有保障。

熱成像攝影機 克服濃霧

「慈航輪」昨啟航，啟航典禮中縣長潘孟安、衛福部次長薛瑞元及各級民代共同剪綵，還進行緊急後送演練。

潘孟安表示，小琉球每年平均急診人次達一千五百六十人，加上破百萬次觀光人潮，小琉球醫療品質急待改善，原本汰換舊船時，學者專家建議應委外經營、減少縣庫開支，但他認為對離島居民不公平，經動用縣款規劃及中央機關協助後，打造全新救護船。

慈航輪全長廿三﹒八公尺、寬五﹒三公尺，最高船速達卅節，從小琉球至東港僅需二十五分鐘，為國內首艘採截流阻與側推進器，不僅可穩定操控船隻，可承受七級風浪，還配備有熱成像攝影機，可克服濃霧及無光線航道安全，加上全球最優異的德國MTU主機及兩部油壓自動升降平台克服潮差變化，最高承載人數為十一人。

業務切割 不再運送遺體

以往小琉球的遺體若需運送至本島火化，原都透過救護船運送，但目前全台救護與運送業務早已切割，衛福部也要求縣府應比照辦理，不得再由救護船運送遺體。琉球鄉公所已與航運業者簽約，由其他船舶將遺體運送至本島火化。