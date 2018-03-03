〈台北都會〉民進黨議員同台 柯︰還是要合作

2018-03-03

〔記者蕭婷方／台北報導〕隨著二○一八地方選舉接近，民進黨在台北市一戰與市長柯文哲的競合關係，牽動整體選情。北市長柯文哲昨出席活動時，有四位民進黨議員同台，外界詢問是否年底選舉合作有譜？柯文哲回，該合作還是要合作；不過，在場議員均強調，「是為市政而來」。

由於台北市長柯文哲日前穿古裝幫市議員林世宗站台，引發綠營基層反彈，數月以來也頻傳綠營議員與柯同台承受相當大的壓力，連日來北市長出席活動均未有綠營議員、里長到場力挺。

不過，北市工務局昨舉辦「共融式遊戲場開幕記者會」，市長柯文哲出席活動，現場議員李慶鋒、王閔生、顏若芳及黃向羣仍到場參與。

媒體詢問柯此舉是否踏出「合作第一步」？柯曖昧笑答，該合作還是會合作，活動也有國民黨議員到場，藍綠兩邊都有朋友，自然就好。

議員強調為市政而來

對此，現場李慶鋒則回應，市政議題與議員站在一起沒有問題，選舉才會多加考量。黃向羣則強調，問政一向就事論事，好的政策就會多加支持，身為選區議員不來就是愧對選民。

針對選區內綠營支持者的壓力，王閔生坦言地方壓力一定有，不過市府做得不錯的就要鼓勵；顏也說，「跟市長同台一定會有基層壓力」，不過共融式遊具讓身障小朋友可以走出來，是正向的，「我是為小朋友而來」。

除此之外，最近傳出有北市議員顏聖冠等綠營議員找柯文哲錄製電話拜票錄音，引發同選區同黨其他議員不滿。北市長柯文哲昨受訪坦言，顏聖冠有找他錄音，其餘還有誰要等他們拿出來用就知道了；但對民進黨議員之間的矛盾，柯則不願多談。