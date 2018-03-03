〈台北都會〉查爾斯補習班停業 12申訴未解

2018-03-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕經營多年的老字號英語補習班「查爾斯國際語言公司」，在台北市漢口街、新北市板橋區中山路各開設一間補習班，但近日傳出歇業倒閉，台北市教育局與北市消保官於上月底前往漢口街的補習班稽查，發現確實已停業，目前市府接獲十五起消費申訴糾紛，尚有十二件未退費或和解。

有民眾向媒體投訴，指稱查爾斯國際語言公司一直無法聯繫到，有合作廠商沒能收到貨款，教育局昨證實的確有民眾提出申訴。教育局說，該補習班營業範圍跨雙北，雙北市消保官會同雙北市教育單位，於前天約談該補習班陳姓負責人，釐清關係與責任。

教育局表示，陳姓負責人表示北市分班的學員已移至板橋分班上課，板橋分班正在整修裝潢中，預計兩週後開課，北市學員若無法到板橋上課，將會與學員協調退費。

不過，教育局指出，該補習班學員的消費爭議案有十五件，目前尚有十二件未退費或達成和解，若補習班業者未能妥適處理爭議，將會予以裁罰，提醒業者應盡速協助學員復課與退費。

北市消保官表示，家長、學員有疑慮或諮詢，可透過消費者保護會線上申訴系統（http://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx），錄案後會找業者與消費者進行協調，相關問題可洽詢27256168。記者昨致電查爾斯補習班，電話已是空號，其臉書粉絲頁則無法顯示頁面。