〈台北都會〉稽查7大通路 衛生紙沒缺貨

2018-03-03

〔記者黃建豪／台北報導〕全台衛生紙搶購潮仍在持續，台北市消保官昨到內湖家樂福賣場稽查，主任消保官何修蘭指出，北市每兩天就會對七大通路進行一次無預警稽查，目前並沒有發現缺貨、囤貨狀況。家樂福行銷企劃部經理林夢紹則指出，家樂福通路每天都得補貨五千箱到一萬箱的衛生紙，該批搶購潮前幾天讓衛生紙銷售量飆增五倍，但因紙廠供應量固定，因此進貨量與價格都與往常無異，會盡量避免民眾完全買不到衛生紙的情況發生。

如發現貨架持續沒貨 可向消保官反映

何修蘭指出，台北市從二月二十六日起， 就以每兩天一次的頻率抽查，已抽查三次、共九間賣場，家樂福、大潤發、愛買、好市多、全聯、頂好、美廉社七大通路已查完一輪，雖發現部分賣場通路，會有部分品牌衛生紙不夠齊全的狀況，但買得到其他品牌，大部分店家的貨架上都還是有衛生紙，若民眾發現店家貨架持續沒貨，可向台北市消保官反映。

何修蘭指出，若抽查一間賣場，發現該賣場的衛生紙貨架較空，隔天會連續稽查，連續查到三次沒貨，才會請店家做了解，確保民眾購買正常，若價錢有聯合漲價，會聯絡公平交易委員會處理；而目前各通路衛生紙貨品價格，都與商品目錄一致，甚至比上期促銷更便宜，因此並沒有發現漲價情況，也沒有任何賣場有刻意囤貨狀況。

業者︰貨源穩定 銷售業績成長趨緩

林夢紹則表示，儘管民眾有搶購潮，備貨量仍沒有辦法增加，主要是因為紙廠每天供貨量還是差不多，家樂福通路每天進貨在五千箱到一萬箱之間，照平常採購方式來說綽綽有餘，只是近期民眾購買量大，往常一次只買一串，現在都一次兩串以上，才造成貨架上經常沒辦法補滿。

林夢紹也說，從上週出現衛生紙搶購潮以來，前幾天各門市的衛生紙銷售量業績飆升五倍以上，但近幾天銷售業績成長趨緩，原因推測是與衛生紙供應貨源持續保持穩定有關。