〈台北都會〉首座全共融遊戲場 祖孫都能玩

2018-03-03

位於花博公園舞蝶館前廣場

〔記者蕭婷方／台北報導〕「讓身心障礙兒童也能同樂！」全台首座全共融的遊戲場—「舞蝶共融遊戲場」昨在花博公園舞蝶館前廣場正式啟用，所有遊樂設施不僅二至一百歲祖孫都能玩，也能符合自閉症、身心障礙、肢體障礙或視聽覺障礙者需求。北市長柯文哲昨表示，明年底要達成設置卅一處共融遊戲場，讓北市每一個行政區所有人都能同歡。

符合身心障礙者需求 也能同樂

據統計，台北市具有遊戲場的公園共有四三一個，目前已有十七座公園部分遊樂設施可供身心障礙者使用，舞蝶共融遊戲場為第一座每個設施都可供所有市民使用的遊戲場。

舞蝶共融遊戲場設施包含共融轉轉椅、滑梯區、鞦韆區等，共有九個遊戲區域，還有可讓身障者用手觸摸的視覺地圖，光是鞦韆就有五種，除了可乘載輪椅的輪椅鞦韆，一旁還有四種提供給不同年齡層的鞦韆。

柯文哲表示，以前的公園只是把罐頭式遊具擺上去，整套買來擺上去就好，使用那些遊具身體不會更健康；透過共融遊具的設置，讓孩子、身障朋友可以體驗參與、設計及共融，希望藉由全台第一座全共融式遊戲場散播友善種子。

明年底全市達31處共融式遊戲場

柯並說，台北市目標是到明年底，達成全市有三十一處共融式遊戲場，讓每一個行政區都有共融遊具；柯補充，會找比較大的公園，希望設置較多樣的遊具供民眾使用。

台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁也建議，由於場地遮蔽物較少，部分兒童因疾病不耐久曬、或突然下雨身障者移動不便，未來新設共融式遊戲場時也建議增加遮蔽空間。