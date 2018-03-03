〈台北都會〉百年野柳神明淨港 250人跳海祈福

2018-03-03

〔記者俞肇福／新北報導〕已有一百多年歷史的新北市「神明淨港文化祭」，昨天在野柳漁港熱鬧登場，野柳勇士們在眾人「進啊！」「發啊！」的喊聲中，抬著神轎躍入漁港，再游泳護送神轎到對岸，祈求開漳聖王等神尊的法力庇佑，「海面平靜、漁獲滿艙」；昨天共有兩百五十位勇士挑戰跳水，祈求好運連連。

「神明淨港文化祭」是野柳最具特色的宗教慶典，相傳一百多年前，一艘載著數百名男女老幼的帆船在風浪中觸礁沉沒，人員不幸罹難，野柳保安宮開漳聖王顯靈指示村民划船在港外紮營，守護港區的清淨與平安，自此一百多年來，每逢元宵節，野柳居民就舉行「神明淨港」活動祈求庇佑，這是繼平溪天燈之後，新北市第二件民俗文化資產。

神明淨港儀式包含「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」四大活動，信眾抬著神轎跳港，隨後轎夫在神尊的率領下，赤腳踏過炭火堆，象徵潔淨除穢。

台版「刀鋒戰士」也參加

今年兩百五十位跳港的勇士中，年紀最大的是七十九歲的李曾友妹，年紀最小的是五歲的林沃畇；來自基隆的六十四歲阮錦源，是游泳跟射擊國手，三十歲受傷後在左腳裝義肢，被譽為台版的「刀鋒戰士」，他也參加，場面非常熱鬧。

民政局在岸上設置祈福淨身區，準備開漳聖王加持過的海水，民眾和毛寶貝不用跳水濕身，也能獲得開漳聖王的加持、好運連連。